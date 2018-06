Bruno de Carvalho confirmou que Rafael Leão também enviou uma carta a rescindir contrato com o Sporting. "Ainda ontem tentei falar com o pai e já percebi que outros valores falaram mais alto. Depois ainda mudou a fotografia [no instagram], mas de certeza que hoje os valores ainda foram mais altos. Ainda há três dias ele fez anos e mandou-me uma mensagem a dizer 'obrigado presidente/boss", referiu o presidente do Sporting numa conferência de imprensa na sala da direcção.

Sobre as rescisões que vão acontecendo, Bruno de Carvalho reforça que não existe justa causa e que são motivadas por dinheiro. "Estamos a negociar com jogadores belissimos, sem problema nenhum. está a ser incutido aos sportinguistas um sentimento de angustia, e tudo tem um fundo, dinheiro. E há duas coisas curiosas. Ainda ninguém assinou por clube nenhum. E não chegou uma única carta de nenhum jogador a dizer, se você se for embora, eu volto."

Bruno de Carvalho falou ainda da decisão judicial que suspendeu as AG de 17 e 21 de Junho, reforçando a sua intenção de se manter em funções: "Esta decisão diz isto, que não se faça as AG de 17 e 21 de Junho. Depois, nas alegações, fazem a argumentação toda da parte, nós não fomos ouvidos. Isso não quer dizer nada, não tornaram nada ilegal, é mentira. A única providência cautelar que podia declarar a comissão transitória ilegal foi indeferida. Jaime Marta Soares não tem nada na mão. Não nos demitimos, não achamos que Marta Soares seja presidente de coisa alguma."

