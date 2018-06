Meghan Markle e a rainha Isabel II estão juntas em Chester – cerca de 20 quilómetros a sul de Liverpool – para um dia de compromissos. É a primeira vez que a duquesa de Sussex participa num evento oficial sem a companhia de Harry.

A rainha e a duquesa viajaram até Chester a bordo do comboio real – uma locomotiva privada, usada apenas por membros séniores da família real. As duas vão participar na cerimónia de inauguração da ponte Mersey Gateway, na inauguração da Storyhouse, um teatro, cinema e biblioteca, e almoçar no edifício da câmara municipal.

Para aquele que é o terceiro compromisso ao serviço da coroa, Meghan escolheu um vestido creme Givenchy – a casa que escolheu para desenhar o seu vestido de casamento – e uns sapatos de salto Sarah Flint, mantendo-se, mais uma vez, dentro dos tons suaves. Já a rainha, optou por um casaco em verde lima Stewart Parvin, com um chapéu Rachel Trevor a condizer.

A duquesa de Sussex, que deixou a carreira de actriz para casar com o príncipe Harry, está na lista dos nomes a serem considerados para uma nomeação aos Emmys deste ano. De acordo com a Marie Claire o nome de Markle foi submetido para a categoria de actriz secundária na série dramática Suits, pelo seu papel de Rachel.

