O Prémio Corino de Andrade foi este ano atribuído à Escola de Medicina da Universidade do Minho em "reconhecimento pelo trabalho de qualidade desenvolvido na formação pré-graduada e pós-graduada em Portugal", anunciou hoje a Ordem dos Médicos.

PUB

Em comunicado enviado à Lusa, a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SROM) adianta que o galardão vai ser entregue na segunda-feira, dia das celebrações do Dia do Médico. Na altura serão também homenageados os médicos que este ano completam 25 e 50 anos de inscrição naquela ordem profissional.

Segundo explica o texto, a Escola de Medicina, inicialmente denominada Escola de Ciências da Saúde, foi concebida para garantir a criação de um novo curso de Medicina", sendo que "a qualidade sustentada e sustentável foi uma prioridade" e, por isso, "a instituição fez uma aposta forte na investigação, tendo criado o Instituto de Investigação ICVS e desenvolvido um ambicioso programa de formação pós-graduada".

PUB

A SROM salienta que a "missão da Escola de Medicina é melhorar os cuidados de saúde através da formação e da geração de conhecimento" tendo como "foco" o binómio "doente-sistema de saúde, o que significa que toda a formação, investigação e desenvolvimento tecnológico que se opera na escola tem por objetivo a melhoria dos cuidados de saúde".

No texto, referem-se ainda os "moldes inovadores" em que foi concebido o mestrado Integrado em Medicina, que "permitem que os médicos formados na Escola de Medicina estejam aptos a integrar equipas de saúde, a colocar o doente no centro do sistema de saúde e a prosseguir a sua diferenciação na formação clínica e académica".

Pelo que, aponta, "a distinção com o Prémio Corino de Andrade representa o reconhecimento pelo trabalho de qualidade desenvolvido na formação pré-graduada e pós-graduada em Portugal e traduz-se num acréscimo de responsabilidade".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Prémio Corino de Andrade é uma distinção criada pela SRNOM em 2002 e visa galardoar pessoas singulares não médicas ou colectivas que se tenham destacado pela prestação de serviços relevantes à Medicina e aos médicos portugueses.

O galardão já foi entregue a personalidades e instituições como a FMUP (2010), ICBAS (2016), I3S (2009), Apifarma (2006), 3B's Research Group (2012), Maria de Belém Roseira (2015).

PUB