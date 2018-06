Porque é que certa gente implica com os professores?

Os textos resolutos e atrevidos - do dia 7 e dia 9 -, da autoria de João Miguel Tavares (JMT), cronista do PÚBLICO que também podia ser professor, se tal almejasse, ressumam autênticas diatribes contra os docentes. Só falta JMT juntar-se a Miguel Sousa Tavares e a bambochata estará completa.

De facto JMT não percebe que um sistema de avaliação como pretende (nem sei que tipo de avaliação quer) é quase impossível de implementar. A forma sensata e realista como são avaliados os docentes é o menos mau e é o possível, a não ser que se pretenda transformar a avaliação dos professores numa verdadeira caça às bruxas. Quem é que possui a formação, as capacitações específicas, os conhecimentos apropriados e a performance formativa para uma avaliação séria? São os doutores, os cientistas da educação, os doutos do eduquês espalhados pelas universidades? Do ponto de vista dos saberes e das competências, uma coisa é avaliar os alunos, outra será avaliar professores por professores (existem sensibilidades, modus faciendi et modus operandi, formações e abordagens diversificadas, como existem diversas correntes da pedagogia que se entrecruzam) em que, em muitos casos, os avaliados, mercê de estudo, valorização pessoal e dedicação, sobrelevam os avaliadores sobre o ponto de vista intelectual , pedagógico e científico… E acredite JMT que, se porventura, “as promoções dos professores forem deixadas à discricionariedade das escolas, aqueles (as) que subirão serão os mais próximos de quem avalia”. Ou os mais próximos de determinados partidos políticos em que avaliados e avaliadores se mancomunam. É próprio, infelizmente, da natureza humana e da realidade política e social pantanosa em que vivemos.

A parte final do texto de JMT (publicado no dia 9) encontra expressão máxima na invídia ao afirmar que” certos professores são escandalosamente bem pagos”. Escandalosamente bem pagos? Sabe o que diz? Escandalosamente!? Porque é que não escolheu a profissão de professor em vez de jornalista?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Espanha melhor, Itália pior

Já valeu a pena que Mariano Rajoy tenha sido corrido do governo espanhol, dando lugar a quem cultiva um pensamento que, seguramente, não será o dele. É o que pensarão muitos, sobretudo os 629 migrantes e refugiados a bordo do “Aquarius”, empurrados para a morte por um governante italiano, Salvini, que não precisou de muito tempo nas funções para mostrar na prática quem é. Que bom seria se este tipo de gente tão pressurosa em “defender” uma civilização, que apelidam de cristã e ocidental, lesse Frei Bento Domingues que, no PÚBLICO de domingo passado, “só” escreveu isto: “o cristianismo só tem um limite: a exclusão do outro, religioso ou não”. E “(…) ser irmão é a vocação de todo o ser humano”. Se aprendessem estas “pequenas” coisas que lhes deveriam ter chegado através do leite materno, talvez o mundo fosse um pouco melhor.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

