Os pescadores que usam a lota de Matosinhos para escoar o seu pescado promoveram esta quarta-feira um protesto, levando ao encerramento da unidade. Na origem dos protestos estão as condições de trabalho, as quotas de pesca da sardinha, mas também a concorrência espanhola.

“Os agricultores podem comer as suas batatas, um alfaiate pode reservar um fato para si, e os pescadores deixaram de poder levar um balde de peixe para casa. É inaceitável”, disse ao PÚBLICO o armador e mestre Jerónimo Viana. Por volta das 9h30, as associações de pescadores deram por concluído o protesto, o que permitiu abrir a lota, e normalizar a circulação viária.

Após a manifestação, as associações de pescadores reuniram-se para decidir novas formas de luta.

Os pescadores contestam os períodos definidos para a pesca da sardinha, o facto de os armadores espanhóis colocarem, bem mais cedo do que os portugueses grandes quantidades de pescado na lota de Matosinhos, e ainda pelo facto de não poderem levar o tradicional balde de peixe para casa.

Desde 21 de Maio que é possível pescar sardinha, mas com limitações. No total, os pescadores podem capturar 4855 toneladas até 31 de Julho. As possibilidades de pesca após 1 de Agosto dependerão da análise dos dados científicos recolhidos pelas campanhas científicas de Portugal e Espanha realizadas nesta Primavera.

Os pescadores têm reclamado mais estudos sobre recursos disponíveis e consideram o calendário de pesca desajustado.

