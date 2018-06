A Comcast fez uma oferta de compra da Fox por 65 mil milhões de dólares, nesta quarta-feira. Animada pela aprovação judicial da fusão entre a concorrente AT&T e a Time Warner, a Comcast desafia a Disney na compra da 21 Century Fox. A Dinsey tinha oferecido 52 mil milhões de dólares em acções. Esta proposta será avaliada em Julho, pelos principais accionistas da Fox.

A operadora Comcast tenta, desta forma, uma fusão com outro gigante dos media de forma a ombrear com os novos players do mercado do entretenimento online como a Netflix e a Alphabet, dona do Google. A oferta foi em muito influenciada pela decisão do tribunal federal norte-americano que autorizou a operadora norte-americana AT&T a avançar com a compra da Time Warner, por 85 mil milhões de dólares. O Governo norte-americano opunha-se à compra, por acreditar que a mesma violava as leis anticoncentração.

PUB

A decisão judicial teve agora um efeito secundário, dando confiança à Comcast para avançar com uma proposta muito semelhante à que a AT&T fez no negócio com a Time Warner. Há, porém, uma diferença de fundo. A Comcast comprou, em 2011, a NBC Universal, ficando com os estúdios, e em 2016, juntou-lhe ainda a Dreamworks Animations. Ao comprar também os estúdios da Fox, passaria a deter dois grandes estúdios de cinema e duas marcas de televisão, uma sobreposição que não acontecia no caso da AT&T-Time Warner.

PUB

Com a Fox, a Comcast poderia expandir ainda mais o seu portefólio, ganhando os direitos televisivos dos Jogos Olímpicos e programas como o Saturday Night Live. Ganharia presença internacional, com canais como o Star India, e passaria a deter a National Geographic.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se for bem sucedida, esta compra são más notícias para a Disney, que quer consolidar o serviço de streaming com o serviço Fox Video.

A Disney tem um serviço de streaming online de desporto, mas quer lançar outro, dedicado ao entretenimento, com séries e filmes dos próprios estúdios, como a Marvel, Pixar e a saga Star Wars, explica o Washington Post. Com o negócio da Fox, passaria a ter ainda mais conteúdo para esse serviço, como os filmes Avatar e as séries Simpsons e Modern Family.

Nos termos das propostas da Comcast e da Disney, a rede televisiva Fox, nomeadamente os canais Fox News e a Fox Business Network, ficariam com a família Murdoch.

PUB