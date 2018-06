“Eu vou acreditar! Que vamos conseguir, que vamos conquistar. Nós somos Portugal. Uma só voz e um coração!”, refere o refrão da nova versão de In My Blood, cuja letra tem versos cantados em português, feitos exclusivamente para apoiar a Selecção, assim como um vídeo oficial.

In My Blood é o primeiro single de Shawn Mendes retirado do seu terceiro álbum e que alcançou o primeiro lugar do top da Billboard nos EUA, o seu terceiro álbum consecutivo a consegui-lo na semana de estreia. É igualmente o seu terceiro álbum consecutivo a estrear-se em #1 no top do iTunes em mais de 80 países, incluindo Portugal.

A música pretende inspirar os jogadores e fãs portugueses para o evento mais mediático do mundo, que terá início no próximo dia 14 de Junho, quando Portugal iniciar a competição diante da Espanha, a 15 de Junho.

Filho de um imigrante português da cidade algarvia de Lagos, Shawn Mendes nasceu no Canadá há 19 anos, mas nunca escondeu a ligação emocional com o país de origem do seu pai e com a Selecção Nacional.

Em várias ocasiões, tanto nas redes sociais como em entrevistas, o artista expressou também a sua admiração por Cristiano Ronaldo. “Acompanho as selecções de Portugal e Inglaterra por influência dos meus pais, que vieram desses países. No Mundial vou torcer sobretudo por Portugal e pelo Cristiano Ronaldo, o meu jogador preferido e provavelmente uma das minhas maiores fontes de inspiração”, disse recentemente o artista que também jogou futebol durante a infância.

Desafiado pela Federação Portuguesa de Futebol a lançar uma música de apoio à Equipa das Quinas, o músico decidiu apresentar uma versão nova do seu êxito In My Blood, lançado a 22 de Março deste ano.

