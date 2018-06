O seleccionador do Egipto, Héctor Cúper, revelou nesta quarta-feira que Mohamed Salah tem uma “grande probabilidade” de jogar contra o Uruguai, na sexta-feira, mas que nenhuma decisão iria ser tomada até à sessão de treino de amanhã. “Estou esperançado de que ele vai estar connosco. Acho que tem grande probabilidade de competir. Ele tem-se treinado com a bola e a sua condição tem melhorado”, disse o técnico no Facebook.

“O staff médico vai fornecer amanhã um relatório detalhado sobre a condição de Salah e o treinador não se vai apressar na sua decisão”, acrescentou o director desportivo da selecção egípcia, Ihab Leheta, em declarações à Reuters.

Recorde-se que Salah saiu do campo em lágrimas depois de sofrer uma lesão no ombro enquanto jogava pelo Liverpool na derrota contra o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões de Maio. Chegou a especular-se sobre a eventual ausência do jogador no Campeonato do Mundo, mas o melhor marcador da Premier League acabou por ser convocado.

Ainda assim, nos últimos dias Salah acabou por ser poupado nos treinos, deixando em dúvida a sua utilização no primeiro encontro que o Egipto vai disputar neste Mundial, a contar para o Grupo A, diante do Uruguai.

