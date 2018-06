O treinador Miguel Cardoso, que deixou o Rio Ave, vai orientar na próxima época o Nantes, da Liga francesa de futebol. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo técnico português nas redes sociais.

"Orgulhoso por me juntar ao Nantes. Um clube com um histórico rico, uma enorme identidade e com fãs, como eu, apaixonados pelo futebol", afirma o treinador, nas suas contas do Twitter e do Instagram, depois de assinar um vínculo válido por dois anos.

Miguel Cardoso, de 46 anos, que orientou o Rio Ave na época que terminou, tinha-se desvinculado do clube vila-condense na terça-feira, depois de ter alcançado o quinto lugar no campeonato e uma vaga nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

Também na terça-feira, a direcção do Rio Ave anunciara que José Gomes será o substituto de Miguel Cardoso no comando da equipa vila-condense.

José Gomes, de 47 anos, regressa a Portugal nove temporadas depois de ter estado no FC Porto como adjunto de Jesualdo Ferreira.

Como treinador principal, tem passagens por Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Leixões, União de Leiria e Moreirense, em Portugal, além de ter treinado Al Taawon e Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos.

