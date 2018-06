Mais de 1300 adeptos ingleses estão impedidos de viajar até à Rússia para assistir ao Mundial de futebol de 2018, anunciou nesta quarta-feira o governo britânico.

A entidade responsável por proibir o acesso a recintos desportivos (Football Banning Orders Authority) diz que 1313 pessoas com ordem de interdição foram notificadas, no início de Junho, para entregarem os passaportes à polícia, até à final do Mundial (a 15 de Julho).

Os números divulgados na véspera do arranque do Mundial, e a cinco dias do primeiro jogo da selecção inglesa, mostram que a polícia recolheu 1254 passaportes em Inglaterra e no País de Gales e continua a tentar localizar os restantes detentores de passaportes com ordens de interdição.

"O campeonato do mundo é a festa do futebol e não pode haver espaço para violência ou desordem", afirmou, em comunicado, o secretário de Estado responsável pelas polícias e bombeiros, Nick Hurd.

Além destas proibições, a polícia será destacada para os principais portos ingleses, durante o Mundial, para impedir que adeptos referenciados pelas autoridades embarquem para a Rússia.

O governo britânico refere ainda que será enviada uma delegação da polícia para colaborar com as autoridades russas na segurança do torneio.

As autoridades estimam que viajem do Reino Unido para a Rússia cerca de 10 mil pessoas no período da competição.

A Inglaterra faz parte do grupo G do Mundial, juntamente com Bélgica, Tunísia e Panamá e estreia-se na competição na segunda-feira, em Volgogrado, frente à selecção africana.

