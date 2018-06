Os clubes reunidos nesta quarta-feira em assembleia geral extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovaram, por unanimidade ou maioria qualificada, alterações ao Regulamento Disciplinar, que passam pelo agravamento de várias sanções, nomeadamente perda de pontos para incentivos financeiros.

Na reunião magna de oito horas realizada no Porto, os clubes concordaram com o aumento do valor de multas para algumas infracções e com a perda de pontos para casos em que um clube apresente incentivos financeiros a outro para que vença determinado jogo. Neste caso, sempre e quando seja provado, o clube que activamente promova essa prática incorre numa pena de perda de três a cinco pontos na classificação do respectivo campeonato.

Além disso, foram ainda aprovadas punições mais pesadas a dirigentes que incitem à violência ou protagonizem comportamento fora das normas. "Um dirigente que, dentro de um quadro específico, que estará previsto, cometa duas infracções, fica sujeito, à terceira, a pagar multas mais elevadas e, em extremo, a ser impedido de entrar em estádios", explicou Sónia Carneiro, directora geral da Liga.

A Mesa da Assembleia Geral da LPFP, presidida por Mário Costa, anunciou ainda que foram aprovadas alterações em sede de Regulamento de Arbitragem, nomeadamente modificações às regras do videoárbitro (VAR), indo ao encontro das pretensões do Conselho de Arbitragem.

Nesta reunião estiveram representados os três "grandes" - Benfica, FC Porto e Sporting - e seis clubes não marcaram presença, nomeadamente o Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Nacional, União da Madeira e Real Massamá.

