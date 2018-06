Os Estados Unidos, o México e o Canadá vão receber o Mundial de futebol em 2026, decidiu esta quarta-feira o Congresso da FIFA, reunido em Moscovo, derrotando a proposta de Marrocos.

A candidatura conjunta, a primeira com três países, recebeu 134 votos, contra os 65 de Marrocos, numa votação em que houve uma abstenção. Foi a primeira vez que que a FIFA escolheu uma candidatura conjunta. Das 80 partidas que irão ser disputadas na competição, 60 terão lugar nos Estados Unidos, dez no Canadá e as restantes dez no México. A final será jogada em Nova Iorque.

Este será o quarto Mundial organização por países da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), depois de o México ter acolhido os torneios de 1970 e 1986 e os Estados Unidos o de 1994. Ainda antes da votação, Donald Trump, presidente dos EUA, mostrava-se confiante com a solidez da candidatura, pedindo o apoio dos restantes países.

"Muito obrigado pelo incrível privilégio. O único vencedor, hoje, é o futebol", disse Carlos Cordeiro, presidente da federação de futebol norte-americana, logo após a decisão.

A candidatura de Marrocos, que concorria pela quinta vez, foi derrotada.

A vitória conjunta acontece numa altura em que os Estados Unidos, o Canadá e o México estão envolvidos numa grave crise comercial.

