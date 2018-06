Os direitos de transmissão televisiva do campeonato italiano de futebol foram entregues à Sky e ao grupo de media Perform por mais de 973 milhões de euros por temporada, anunciou nesta quarta-feira o presidente da Liga.

PUB

Segundo Gaetano Micciche, as ofertas dos dois grupos foram maiores do que as da Mediaset, a maior transmissora italiana, que deteve os direitos nas últimas três temporadas.

O valor diz respeito ao período 2018-2021, cobrindo três temporadas, com a Sky a anunciar, em comunicado, ter adquirido os direitos para transmitir 266 jogos por época, ou seja, sete dos 10 jogos de cada jornada.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A oferta, 20% superior à última proposta, em Janeiro, inclui ainda 100 milhões de euros em variáveis respeitantes aos resultados da Sky e da Perform, no que toca ao "número de subscritores e receitas", destacou Micciche.

Em Maio, os clubes da Série A aprovaram por unanimidade o cancelamento do contrato com a espanhola Mediapro, que tinha adquirido os direitos em Fevereiro por 1.005 milhões por época, após a empresa anunciar que não iria depositar mil milhões como garantia antes de começar a exercer os direitos.

Segundo a agência italiana RadioCor, a Sky avança com 780 milhões de euros por temporada, transmitindo 266 jogos, e a Perform paga 193 milhões de euros por 114 jogos.

PUB