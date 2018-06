A dois dias do primeiro jogo da selecção, contra Portugal, o treinador espanhol Julen Lopetegui foi demitido do cargo de selecionador, após notícias de que tinha chegado a acordo com o Real Madrid para um contrato com a duração de três temporadas.

O anúncio da contratação de Lopetegui pelo Real Madrid foi feita esta terça-feira, pelo que a dispensa ocorre um dia depois. Lopetegui tinha contrato com a selecção espanhola até 2020, deixando imediatamente o comando da equipa. Ainda não se conhece novo treinador, mas uma coisa é certa: Lopetegui não se sentará no banco, esta sexta-feira, quando a Espanha defrontar Portugal.

PUB

"Vimo-nos obrigados a prescindir do seleccionador nacional", disse o presidente da Federação Espanhola (RFEF), Luis Rubiales, acrescentando que a federação espanhola não foi contactada no âmbito da transferência do seleccionador para o Real Madrid.

PUB

"Nós agimos conscientemente e com total responsabilidade, foi o que tivemos que fazer", acrescentou Rubiales, citado pelo jornal espanhol Marca.

Em conferência de Imprensa, o presidente da RFEF, adiantou que Lopetegui já se tinha despedido dos jogadores: "Foi um momento difícil, ele já despediu dos jogadores, com quem tem muitos laços, mas tivemos que tomar essa decisão".

Luis Rubiales, para já, não quis revelar quem irá assumir o comando da selecção espanhola: "Não quero adiantar nomes, mas faremos um anúncio brevemente". O diário desportivo espanhol AS avança que na lista de candidatos ao cargo estão o actual treinador da selecção espanhola sub-21, Albert Celades, e também Luís Enrique, que já treinou o Barcelona.

Estava agendada uma conferência de imprensa de Julen Lopetegui, que serviria para o técnico comentar o despedimento e apresentar a sua versão dos acontecimentos. Essa conferência, porém, foi cancelada e os muitos jornalistas que aguardavam pelas declarações do espanhol tiveram de abandonar a sala sem ouvir o técnico.

Considerada uma das favoritas à conquista do Mundial, a formação espanhola perde o treinador a apenas dois dias do embate com a formação portuguesa, agendado para esta sexta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB