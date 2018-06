Albert Einstein deixou um legado à Humanidade que vai bem para lá dos contributos científicos. O vencedor do prémio nobel também é lembrado por defender os direitos humanos, posicionando-se contra a discriminação. Mas a revelação de certas passagens de diários de viagens do cientista ameaça ensombrar essa imagem de homem tolerante. Porque textos que escreveu durante visitas ao Japão, à China e ao Sri Lanka, contêm comentários xenófobos que só agora se tornaram conhecidos.

O físico é lembrado pelas suas posições contra a discriminação, tanto na Alemanha natal quanto nos EUA. Num dos discursos mais vezes recuperado, proferido na Universidade Lincoln (EUA), em 1946 – a primeira instituição norte-americana a conceder diplomas a afro-americanos – Einstein disse que o racismo era “uma doença de pessoas brancas”.

Porém, nalguns textos escritos duas décadas antes, não é essa a visão que deixa transparecer. Algumas passagens visam os chineses, contra os quais o cientista não poupou nos adjectivos ofensivos: descreve-os como um “povo diligente, imundo, e obtuso” e comenta que seria “uma pena se os chineses suplantassem as outras raças”.

São textos intimistas, que não se destinavam a ser publicados. Só que mais de 90 anos volvidos, os cadernos foram traduzidos do alemão e publicados pela primeira vez em inglês pela Princeton University Press. Estes diários já tinham sido publicados em alemão, enquanto parte de uma colectânea de ensaios e trabalhos académicos de Albert Einstein, com algumas traduções suplementares em inglês.

Ze’ec Rosenkranz, responsável pela tradução do texto e director assistente do Projecto Einstein Papers (do Instituto de Tecnologia da Califórnia), explicou que é normal que estes comentários choquem o leitor actual. “Acho que uma data destes comentários nos parecem muito desagradáveis – especialmente o que ele diz sobre os chineses”, afirma em declarações ao Guardian.

Isso deve-se, esclarece, ao contraste “com a imagem pública do grande ícone humanitário”. “Acho que é um pouco chocante lê-los e contrastá-los com as afirmações públicas. Estão mais desprotegidos, ele não os escreveu para serem publicados.”

A juntar aos comentários xenófobos, Einstein tece comentários de “extrema misoginia” contra as mulheres chinesas quando escreve que há “pouca diferença entre homens e mulheres” e que não compreende como conseguem ter tantos filhos. “Notei a pouca diferença que há entre homens e mulheres e não percebo que tipo de atracção fatal têm as mulheres chinesas que enfeitiçam os homens a tal ponto que são incapazes de se defenderem contra a bênção extraordinária da descendência”.

Em Colombo, no Sri Lanka, Einstein escreve que os autóctones vivem “em grande imundice e grande fedor”, acrescentando que eles “fazem pouco e precisam de pouco". "O simples ciclo económico da vida”, comenta.

Por contraste, as percepções sobre japoneses parecem mais positivas: “Os japoneses são modestos, decentes e muito atraentes”, escreve. “Almas puras, como ninguém. Uma pessoa ama e admira este país”. Mas, como salienta Rosenkranz, a reflexão conclui com um comentário depreciativo: “As necessidades intelectuais desta nação parecem ser mais fracas do que as necessidades artísticas – disposição natural?”, questiona Einstein.

“A entrada do diário de Einstein sobre a origem biológica da alegada inferioridade dos japoneses, chineses e indianos não devem ser minimizadas e podem ser vistas como racistas – nestes momentos, os outros povos são vistos como sendo biologicamente inferiores, uma bandeira do racismo”, argumenta Rosenkranz. “O comentário inquietante sobre a possibilidade de os chineses virem a ‘suplantar todas as outras raças’ é um dos mais reveladores neste aspecto.”

Rosenkranz disse ao Guardian que embora as visões de Einstein fossem prevalentes à época, não eram universais. “Essa é a reacção que recebo – ‘temos de perceber, era o espírito da época [zeitgeist, no alemão], parte do seu tempo’”, explicou o editor. Mas a verdade, como nota é que “havia mais pontos de vista, e pontos de vista mais tolerantes”, disse. “Parece que Einstein teve algumas dificuldades em reconhecer-se na face do outro", termina.

