O Presidente Donald Trump voltou a atenção para Robert de Niro, no Twitter, respondendo ao discurso que o actor fez na cerimónia de entrega dos prémios Tony, os mais importantes na área do teatro nos EUA. Numa mensagem publicada no Twitter, ao início da tarde desta quarta-feira, o Presidente norte-americano põe em causa a inteligência e sanidade mental de De Niro, insinuando que o actor tem um “QI baixo” e que recebeu “demasiados murros na cabeça de pugilistas a sério” durante a gravação de filmes.

PUB

Na madrugada de segunda-feira, Robert de Niro subiu ao palco e, antes de apresentar Bruce Springsteen, fez um comentário bem recebido pelos presentes na audiência: "Em primeiro lugar, que se foda Trump! Já não é 'abaixo Trump', é 'que se foda Trump!'". Choque e incredulidade foram as reacções iniciais que, num momento posterior, foram substituídas por palmas e gritos de incentivo.

PUB

Na tarde desta quarta-feira, o Presidente deixou um recado ao actor, que tem sido uma das vozes do mundo do espectáculo mais activas na oposição às políticas de Donald Trump: “Acho que ele não sabe que a economia está melhor do que nunca, o emprego nos valores mais altos de sempre e que temos muitas empresas de volta ao nosso país”, argumentou o inquilino da Casa Branca.

Na terça-feira, após a cerimónia, De Niro foi à inauguração de um hotel no Canadá e pediu desculpa... aos canadianos, em nome de Donald Trump: "Apenas queria apresentar um pedido de desculpa pelo comportamento idiota do meu Presidente. Peço desculpa ao Justin Trudeau e aos outros participantes do G7."

O actor referia-se à actuação de Trump durante a cimeira dos sete países mais industrializados do Mundo e às críticas que na altura dirigiu ao primeiro-ministro do Canadá, e que justificaram o facto de os norte-americanos não terem assinado a declaração final da cimeira, realizada precisamente no Canadá.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Trump e De Niro têm um longo historial de picardias: em Agosto de 2016, o actor descreveu o então candidato como alguém “completamente maluco”. Em Outubro do mesmo ano — no auge da campanha eleitoral — protagonizou um vídeo a enumerar as falhas de Trump e a demonstrar o desejo de esmurrar o então candidato a Presidente na cara. “Ele é tão abertamente estúpido. Não sabe do que está a falar, pensa que está a brincar com a sociedade”, disparou Robert de Niro.

Texto editado por Victor Ferreira

PUB