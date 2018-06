Os números do último Eurobarómetro deram algum ânimo às forças europeístas dentro da União Europeia – pertencer ao clube europeu é visto como algo positivo (60%) – mas há sinais de alerta: 56% dos cidadãos europeus acredita, por exemplo, que os novos partidos nacionalistas e populistas podem trazer novas soluções. Em Itália, a crise política faz duvidar do seu futuro como estado-membro, e temas-chave como o Brexit, o terrorismo, o desemprego jovem ou a crise dos refugiados continuam a estar no topo das preocupações. A Europa está numa encruzilhada e as próximas eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam de 23 a 26 de Maio de 2019, podem revelar novos caminhos. O PÚBLICO ouviu, em Estrasburgo, sete eurodeputados portugueses sobre o impacto que os desafios que a Europa enfrenta poderão ter na composição do próximo Parlamento Europeu.



O Público viajou a convite do Parlamento Europeu