Portugal foi condenado a pagar 68 mil euros ao ex-ministro do PS Paulo Pedroso. Em causa, desde logo, a sua detenção e prisão preventiva em Maio de 2003 no âmbito do chamado processo Casa Pia.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entende que foram violados vários direitos da convenção europeia (como o "direito à liberdade e à segurança" e o "direito a indemnização"). E diz que a detenção e prisão preventiva de Pedroso aconteceu sem que as suspeitas de abuso de menores que sobre ele recaíam fossem plausíveis. “Os argumentos usados para justificar a sua detenção não eram relevantes ou suficientes.”

PUB

Numa nota emitida nesta terça-feira, no site do tribunal europeu, lê-se que “as autoridades judiciais portuguesas falharam” ao não encontrar “medidas alternativas” à prisão preventiva de Pedroso que acabou por não ser levado a julgamento neste caso.

PUB

O tribunal nota que foi negado o acesso de Paulo Pedroso (que esteve preso preventivamente até Outubro de 2003) a peças essenciais dos testemunhos das vítimas que lhe podiam ter sido disponibilizados sem comprometer a identidade dos menores. Eram, afinal, essas peças e testemunhos que sustentavam as suspeitas que tinham levado à sua prisão.

O tribunal europeu entende que houve, naquela altura, um conflito entre "dois direitos fundamentais". A saber: o que está previsto no ponto 4 do artigo 5.º da convenção europeia dos direitos humanos (que diz que "qualquer pessoa privada da sua liberdade por prisão ou detenção tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de que este se pronuncie, em curto prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua libertação, se a detenção for ilegal") e a protecção da privacidade das vítimas. Consideram os juízes europeus que o então suspeito deveria ter tido acesso a documentos que sustentavam a sua prisão preventiva. Que issso garantiria um maior equilibrio entre os dois dirietos em confronto.

Não consideram, contudo, como alegou Pedroso, que o ex-governante não tenha sido informado das razões da sua detenção, como previsto no ponto 2 do artigo 5.º da convenção europeia ("Qualquer pessoa presa deve ser informada, no mais breve prazo e em língua que compreenda, das razões da sua prisão e de qualquer acusação formulada contra ela.")

O processo é resumidamente lembrado na nota do tribunal. Pedroso, que foi ministro do Trabalho e da Solidariedade entre Março de 2001 e Abril de 2002, foi uma de dez pessoas acusadas em Dezembro de 2003 por abuso sexual de menores no âmbito do processo Casa Pia. O ex-governante contestou a acusação. Em Maio de 2004 ficou a saber que não iria a julgamento porque “as autoridades portuguesas, entre outras coisas, consideraram que havia dúvidas sérias” sobre como havia sido identificado como eventual abusador.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Outubro, Paulo Pedroso acusou o Estado de detenção ilegal, alegação que veio a ser rejeitada — em 2001 o Supremo Tribunal entendeu que Pedroso não tinha direito a ser indemnizado, como pretendia.

Nesta terça-feira o tribunal com sede em Estrasburgo decidiu por tudo isto que Portugal tem de pagar a Pedroso 14 mil euros por danos pecundiários, 13 mil euros por danos não pecuniários e 41.555 euros por "custos e despesas".

PUB