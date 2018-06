O locutor de rádio António Macedo, voz do Programa da Manhã da Antena 1, abandonou na segunda-feira o grupo RTP, depois de ter chegado a um acordo judicial.

A informação foi confirmada por uma fonte oficial da RTP e pelo próprio radialista ao jornal Correio da Manhã. "Foi homologado um acordo entre mim e a RTP. Fico desvinculado de todas as minhas funções", esclareceu António Macedo ao CM, sem detalhar os termos do acordo. Porém, segundo o mesmo jornal, o radialista, de 67 anos, deverá receber uma indemnização superior a 100 mil euros.

O radialista interpôs um processo judicial contra a respectiva entidade patronal e alegou precariedade por ter passado os últimos 15 anos no grupo RTP a recibos verdes. O caso foi julgado no Tribunal do Trabalho de Lisboa mas as duas partes conseguiram chegar a acordo antes da sentença, tendo terminado a ligação contratual, com efeito imediato, nesta segunda-feira.

Macedo não descarta a possibilidade de "continuar a trabalhar", mas afirma que, para já, quer fazer o que não pôde nos últimos anos: "Agora quero deitar-me e levantar-me tarde", explicou o radialista ao Correio da Manhã.

António Macedo, uma das vozes da rádio mais célebres em Portugal, nasceu em Lisboa a 4 de Novembro de 1950. Iniciou a sua carreira profissional na Rádio Comercial de Angola aos 21 anos. Em 1975, regressou a Portugal e fez parte de projectos como o semanário Se7e, o Notícias da Tarde e a Revista Mais. Mais tarde, regressou aos estúdios da Rádio Comercial, onde ficou até 1987. Juntamente com Emídio Rangel, integrou a equipa fundadora da TSF, em 1988, e chegou a ser chefe de redacção do Jornal do Sporting.

Há mais de dez anos chegou à Antena 1. Juntamente com Francisco Sena Santos, fez parte de uma das mais bem-sucedidas duplas daquela estação de rádio, onde animava as manhãs com a sua voz carismática. Em Dezembro de 2017, António Macedo juntou-se ao saxofonista Carlos Martins no programa da Antena 1 Sem Ensaio sobre histórias do jazz em Portugal.

