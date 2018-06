A candidatura autónoma de Bragança Fernandes a presidente da Mesa da Assembleia Distrital do PSD-Porto é apoiada pelos três candidatos à liderança daquela estrutura do partido.

Alberto Machado, mas também Alberto Santos e Rui Nunes, entendeu dar o apoio a Bragança Fernandes, ex-presidente da Câmara da Maia e o actual presidente da distrital social-democrata.

O apoio de Alberto Santos foi tornado público esta segunda-feira, através de um comunicado. “O engenheiro Bragança Fernandes (…) é um prestigiado militante do PSD, que desempenhou relevantes funções autárquicas e prestou importantes serviços ao partido, daí que a sua candidatura independente à Mesa da Assembleia Distrital seja a garantia de unidade e exercício do cargo com isenção e imparcialidade”, lê-se no texto.

Alberto Santos aproveita o comunicado para dizer, ainda, que a sua candidatura “visa dar início a um novo ciclo político, assente em princípio e valores identitários do PSD, que permitam ao partido reforçar a sua unidade interna, tal como manter e intensificar a relação de confiança e de compromisso com os seus militantes e, designadamente, com a sociedade civil”. A candidatura informa também que conta com o apoio público de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

António Tavares foi o primeiro social-democrata a disponibilizar-se para ser candidato à distrital, mas acabou por não avançar. A sua candidatura agradava à ala conotada com Rui Rio, mas, a menos de um mês das eleições, António Tavares recuou e decidiu não ir a votos, abrindo, assim, espaço para a candidatura de Alberto Machado, líder da concelhia do PSD-Porto.

António Tavares esperou por um sinal do presidente do partido para avançar, mas quem conhece Rui Rio sabe que não se envolve em lutas internas pelo que se manterá à margem do combate para a distrital que está marcado para o dia 30 de Junho.

Os três candidatos participaram esta segunda-feira, ao fim do dia, numa iniciativa promovida pelos Trabalhadores Sociais-Democratas. Rui Nunes está ligado a esta estrutura formal dentro do PSD, sendo presidente da secção laboral da saúde. O convite foi feito pelo fundador e presidente da Mesa Distrital dos TSD, Manuel Monteiro, que liderou durante vários anos a bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto.

