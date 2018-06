O primeiro-ministro mantém-se por terras do Tio Sam até 16 de Junho, mas entretanto soube-se em Lisboa que António Costa já tem uma viagem marcada para Moçambique. A capital moçambicana vai acolher, entre os dias 5 e 7 de Julho, a III Cimeira Portugal-Moçambique, que privilegiará as relações económicas e comerciais, a par do reforço das político-diplomáticas, e será António Costa a chefiar a delegação portuguesa.

A indicação foi avançada esta terça-feira pela Agência de Notícias de Moçambique (AIM), que cita o ministro da Indústria e Comércio moçambicano, Ragendra de Sousa, que salientou estarem ainda em curso os preparativos do encontro. A cimeira bilateral, lembra a AIM, será a primeira a realizar-se durante a presidência de Filipe Nyusi.

A notícia da ida de António Costa a Moçambique soube-se ainda antes de serem divulgados os detalhes da sua visita a Angola, prevista para breve. No início de Junho, o ministro das Relações Exteriores angolano disse que está em articulação com o seu homólogo português para preparar uma visita que "já poderia ter tido lugar antes", mas não adiantou qualquer data para a sua realização.

"Nós temos uma relação especial com Portugal e estamos todos a trabalhar para que retomemos a normalidade das nossas relações, tendo desaparecido os motivos que perturbaram, digamos, essas mesmas relações", disse Manuel Domingos Augusto, a partir do Reino da Bélgica, onde o Presidente João Lourenço estava em visita oficial.

Quanto à III Cimeira Portugal-Moçambique, segundo a agência de notícias, ela vai decorrer num contexto de crise financeira e económica em Moçambique, agravada pelo corte de fundos de apoio directo ao Orçamento Geral do Estado (OGE) moçambicano por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do grupo de 14 doadores (G14), incluindo Portugal, na sequência da descoberta das dívidas ocultas contraídas pelas empresas Ematum (Tunamar), ProIndicus e MAM.

O FMI e o grupo de 14 doadores para o OGE moçambicano suspenderam, em 2016, a transferência de fundos na governação do Presidente Armando Guebuza, recorda a agência noticiosa moçambicana.

A II Cimeira Portugal-Moçambique também decorreu em Maputo (Março de 2014, durante a qual foram assinados vários acordos de cooperação nas áreas das Pesca e Aquacultura, Agricultura, Defesa, Saúde, Educação, Transportes Marítimos, Portos, Águas e Saneamento, entre outras. A primeira cimeira realizou-se em Novembro de 2011, em Lisboa.

De viagem pelos EUA

Antes de Maputo, António Costa desloca-se a Moscovo para assistir ao terceiro jogo da selecção nacional contra a de Irão. Mas por enquanto, o primeiro-ministro continua nos Estados Unidos entre visitas a empresas tecnológicas, encontros com a comunidade portuguesa e reuniões institucionais.

No primeiro dia passado na Califórnia, Costa anunciou que um dos objectivos da sua visita à Califórnia é celebrar o Portugal do futuro com novas parcerias tecnológicas e na ciência. "Não celebramos neste mês de Portugal nos Estados Unidos apenas o passado, mas também o futuro, em especial aqui na Califórnia. Parte importante da inovação tecnológica, que serve de base às nossas economias e às sociedades modernas, encontrou neste Estado o seu berço. Portugal quer fazer parte desse futuro partilhado e estamos já a colaborar com empresas e organizações com sede na Califórnia", declarou o líder do executivo no seu discurso.

António Costa referiu ainda que, até quinta-feira, fará em Sacramento uma intervenção no Congresso Estadual, por ocasião da proclamação do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, além de ter já agendada uma reunião com o governador da Califórnia.

