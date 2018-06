Sou um viciado do oddschecker.com, onde posso ver o que se ganha em apostar em cada equipa. Portugal está em oitavo para ganhar o Mundial, mas isso não importa. Importa é que se eu apostar 4 euros em Portugal, recebo 100 euros, se ganharmos.

Como todo o português que se respeite digo “se Portugal perder”, mas nunca “se Portugal ganhar”: é sempre “se ganharmos”. Porque eu, como torcedor, ajudo sempre a ganhar. Se Portugal perder, a minha ajuda não serviu para nada e por isso não é legítimo nem bonito estar a falar da minha contribuição.

Os ingleses fazem apostinhas só para animar a festa; é um flutter. Quatro euros não é nada, se Portugal perder. Mas se ganharmos e eu receber 100 euros, a festa fica paga.

A técnica contrária é mais inteligente. Aposta-se na equipa que não queremos que ganhe. Assim, se ela ganhar, tem-se a consolação de receber umas massas.

O problema com esta compensação é que as equipas que geralmente ganham são as favoritas: ganha-se muito pouco pela aposta. No entanto, este favoritismo não se baseia em nenhuma ciência secreta. É apenas o reflexo da quantidade de gente que apostou nessa equipa para ganhar. Significa que entrou muito dinheiro a apoiar a vitória dessa equipa. As agências fazem as contas e vão baixando os prémios.

Se Portugal ganhar o primeiro jogo, o prémio deixará de ser de 25 para 1 e passará a ser menos. Daí que o truque seja apostar numa altura em que o prémio for apetitoso. Mas não se caia na asneira de apostar 100 euros para ganhar 2500.

Isso já é jogar.

