Em dia de cimeira histórica e de acordo na Ásia entre EUA e Coreia do Norte, também se fez história na Europa, em torno de outro conflito político-diplomático, de menor impacto mas que durava há décadas. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, anunciou nesta terça-feira que a Grécia e a Macedónia chegaram a um entendimento sobre o nome deste pequeno país da região dos Balcãs. A designação passará a ser República da Macedónia do Norte, uma solução aceite pelo líder do Governo de Skopje, Zoran Zvaev.

"Tenho boas notícias", disse Tsipras, em Atenas. "Há pouco, chegámos a um acordo com o primeiro-ministro da antiga república jugoslava da Macedónia sobre um tema que nos ocupou durante muitos anos", anunciou o primeiro-ministro grego durante um encontro com o Presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos, que foi transmitido em directo pela televisão, segundo descreve a agência Reuters.

Desde a independência da Macedónia em 1991, na sequência do desmembramento da Jugoslávia, que o nome do país tem motivado um apaixonado debate entre gregos e macedónios. Macedónia é também o nome de uma região grega no Norte, que inclui a cidade de Salónica, a partir de onde Alexandre, o Grande, terá iniciado a expansão do seu império no século IV a.C. que se expandiu até ao território onde hoje fica a Índia.

Em Fevereiro, milhares de gregos manifestaram-se na Praça Sintagma, na capital, por causa de um eventual acordo entre os dois governos. Muitos gregos rejeitavam a inclusão do nome Macedónia em qualquer solução. Em Skopje, o executivo de Zaev admitia na mesma altura a hipótese de mudar o nome do país para se desbloquear uma solução.

Tsipras salientou, na mensagem desta terça-feira, que a solução a adoptar, ao fim de 27 anos de disputa, isenta a Macedónia da necessidade de uma revisão constitucional e que o nome será usado tanto no plano interno como externo, anotando ainda que, dessa forma, ficam satisfeitas todas as exigências gregas em torno de uma solução.

O homológo macedónio, Zoran Zvaev, destacou por seu lado, que este acordo com a Grécia garante o eventual acesso do país à Nato e à União Europeia. Ainda assim, o acordo terá de ser referendado pela Macedónia e aprovado politicamente dos dois lados, sendo que Atenas só submeterá o acordo para ratificação no parlamento depois de a Macedónia ter dado luz verde e cumprido todos os passos legais.

