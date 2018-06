De um edifício com mais de 500 anos, nasceu o Vila Galé Collection Braga, um hotel de quatro estrelas. Com 123 quartos e suítes, a unidade hoteleira vem dar vida ao antigo hospital de São Marcos, situado no coração da cidade e desocupado desde 2011.

Composto por três blocos - o edifício D. Diogo Sousa, D. Frei Caetano Brandão e D. Frei Bartolomeu dos Mártires -, o hotel mantém a traça arquitectónica original e alguns elementos, como os tectos abobadados. Fica também a herança histórica dos arcebispos e da fundação de Portugal, que são o tema do Vila Galé Collection Braga.

Com piscinas, bar, adega, spa e ginásio, a unidade hoteleira é a 30.ª do grupo Vila Galé. O hotel oferece ainda dois restaurantes - o Fundação, com serviço buffet e o Braccara Augusta, à la carte -, parque infantil, jardins e claustro com esplanada e elevador panorâmico.

Foto DR

Construído no local onde existia uma ermida dedicada a São Marcos, uma albergaria e um convento templário, o Vila Galé Collection Braga conjuga o tradicional e histórico com o moderno: oito salas de reuniões e um espaço dedicado à inovação, com experiências de realidade virtual, 4K (imagem com resolução 4000x2000px) e hologramas também fazem parte desta nova unidade hoteleira. A ideia é “conseguir captar vários segmentos, desde o lazer ao corporate e aos congressos e eventos”, explica o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida.

A vertente tecnológica do hotel faz sentido numa cidade “cada vez mais vibrante e dinâmica, muito jovem e com uma forte presença de empresas” como Braga, refere Jorge Rebelo de Almeida. O presidente do grupo Vila Galé destaca também a “universidade e o ambiente tecnológico” da cidade.

O Vila Galé Collection Braga representou um investimento de oito milhões de euros e criou 50 postos de trabalho directos.

Texto editado por Sandra Silva Costa

