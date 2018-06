A urtiga é certamente mais conhecida por picar e arranhar os incautos. E não passará pela cabeça da maioria dos portugueses que se pode comê-la, quanto mais que é saborosa. Porém, as gentes de Fornos de Algodres conhecem bem a planta e têm vindo a reconhecer as suas propriedades alimentares e utilizações culinárias. Aliás, aqui já havia a tradição da sopa de urtigas, o que levou à criação de uma confraria gastronómica dedicada à planta.

Desse contexto nascem as queijadas de urtiga, desenvolvidas por Amélia Reis. De luvas fortes calçadas, apanha urtigas frescas, lava-as bem, coze-as e, a partir daí, deixam de picar. Depois, aplica-as trituradas na mistura do doce. O resultado é uma queijada húmida, macia, muito verde e muito saborosa.

