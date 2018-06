A produção de automóveis ligeiros de passageiros mais do que duplicou (123,1%) nos primeiros cinco meses deste ano, face ao mesmo período de 2017, com a fabricação de 103.344 veículos, segundo dados da Associação de Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

No total, entre Janeiro e Maio, a produção total de veículos aumentou 86,2%, para 126.578 unidades, representando os veículos ligeiros mais de 80% do total fabricado.

Já a produção de veículos comerciais ligeiros aumentou 13,1%, para 21.086 entre Janeiro e Maio, enquanto a de veículos pesados caiu 28,9%, para 2.148 no mesmo período.

Apenas em Maio, foram fabricados em Portugal 28.707 veículos, mais 64,7% do que no mesmo mês de 2017.

A fabricação de ligeiros de passageiros destacou-se ao subir 88,7%, para 23.319 unidades.

Os comerciais ligeiros, por sua vez, aumentaram 15,7%, para 5.037, enquanto os veículos pesados voltaram a cair, neste caso 41,7% para 451.

Entre Janeiro e Maio, 96,8% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo.

“A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 91,4% – com a Alemanha (20,7%), França (14,2%), Espanha (12,1%) e Itália (10,9%) no topo do ranking”, segundo a informação da ACAP.

Já a China importou 2,7% dos veículos produzidos em Portugal.

