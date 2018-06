Os bancos assumem uma posição de força face à revisão à lei das rendas, em discussão no Parlamento. Um dos projectos prevê que os proprietários de casas hipotecadas possam arrendá-las sem a autorização dos bancos, mas a Associação Portuguesa de Bancos (APB) ameaça que, se a medida for retroactiva, as instituições financeiras poderão vir a aumentar os spreads, a margem comercial aplicada sobre a taxa de juro de base.

De acordo com a edição desta terça-feira do Diário de Notícias, a APB enviou à Assembleia da República um parecer em defende uma medida transitória, ou seja, que se aplique apenas aos novos empréstimos. “Nos contratos vigentes, as condições acordadas não tiveram obviamente em conta a possibilidade de o mutuário vir a arrendar, sem quaisquer limites, o bem hipotecado”, refere o parecer enviado.

Para a APB, a possibilidade que se abre com a revisão do lei representará um inegável agravamento do risco do contrato para os bancos, que o spread estipulado não contemplou.

Até agora, as casas hipotecadas podiam ser arrendadas sem penalização do spread em caso de desemprego, mudança de local de trabalho para uma distância de 50 quilómetros ou por divórcio ou falecimento de um dos cônjuges , se daí resultar um encargo (taxa de esforço) incomportável.

Actualmente, os bancos têm, informalmente, autorizado muitos proprietários a arrendar as suas casas, sem qualquer penalização.

