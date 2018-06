Joaquim Barbosa, responsável da CAB do ensino superior, referiu que foram entregues na comissão 6895 processos, tendo sido apreciados até agora 3457. Destes, 651 não foram admitidos por dizerem respeito a pessoas que tinham vínculo precário à administração local ou às regiões autónomas, que não estão abrangidos por este programa. Restam portanto 2806 processos já avaliados, dos quais 2791 receberam um parecer favorável relativamente à sua vinculação. Ou seja, precisou Joaquim Barbosa, só sete foram chumbados e mesmo destes três vão voltar a ser reapreciados. Do conjunto dos 2791 com pareceres favoráveis, 1984 já foram homologados, adiantou.

PUB

Este responsável está a ser ouvido no Parlamento, por requerimento do BE, para apresentar um balanço do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

O responsável da comissão bipartida, que é constituída por representantes da Administração Central e sindicatos, confirmou que nos 3438 processos ainda por apreciar estão todos os que dizem respeito aos técnicos especializados, grupo de que fazem parte psicólogos, terapeutas e professores das componentes técnicas dos cursos profissionais.

PUB

Segundo Joaquim Barbosa, a Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) "já deu informação sobre boa parte deles" e a indicação que a comissão tem é que também em relação a "boa parte deles foi entendido que correspondem a necessidades permanentes das escolas" e portanto terão direito à vinculação. O responsável da comissão não adiantou, contudo, números porque ainda não estarão consolidados.

A deputada do BE Joana Mortágua chamou a atenção de que, no caso da educação, os contratos precários terminam em Agosto, o que torna ainda mais urgente a decisão sobre o seu futuro. Por seu lado, a deputada do CDS Ana Rita Bessa lembrou que o PREVPAP deveria estar concluído até ao final de 2018, tendo mostrado dúvidas de que tal seja possível dado que ainda estão por apreciar quase metade dos processos que entraram.

PUB