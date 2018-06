Numa altura em que seis jogadores do Sporting rescindiram contrato e se especula sobre o eventual interesse do Benfica em alguns deles, o presidente do clube da Luz deu mais força às especulações, admitindo numa assembleia-geral do clube que poderá contratar jogadores que rescindiram com o clube de Alvalade.

“Vou fazer uma pequena loucura, que se calhar não devia. Mas vou. Há 25 anos brincaram connosco mas não brincam mais", disse o presidente do Benfica, citado pelo jornal Record, na assembleia-geral do clube que se realizou nesta terça-feira. A frase, segundo o site do jornal desportivo, foi proferida já de madrugada, perto da 1h30.

A posição de Vieira, referindo-se a 1993 quando o Sporting contratou Paulo Sousa e Pacheco, surgiu horas depois de mais quatro jogadores (William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost) terem pedido a rescisão de contrato com o Sporting, alegando justa causa.

O Correio da Manhã escreve na sua edição desta quarta-feira que o Benfica estará interessado em Bruno Fernandes e Gelson, dando conta de um encontro entre representantes do Benfica e Gelson Fernandes na passada sexta-feira num hotel de Lisboa.

Estas rescisões surgem na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de Maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas. Dos atacantes foram detidos 27, que ficaram em prisão preventiva.

