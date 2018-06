Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting (que apresentou a demissão a 17 de Maio), diz que o Conselho Directivo do clube impediu os serviços de validarem as assinaturas “representativas de mais de três mil votos” com as quais pretendia agendar uma AG de destituição.

PUB

“Foi já feita uma tentativa de validação da totalidade das assinaturas constantes do requerimento recebido, tendo sido impedida pelo Conselho Directivo a colaboração dos serviços do clube necessária para se proceder a essa validação. O presidente da mesa da AG mantém a intenção de proceder à validação dessas assinaturas antes da AG [de dia 23], pelo que aguarda que o Conselho Directivo dê indicações aos serviços do clube para colaborarem nesse sentido”, pode ler-se no comunicado de Marta Soares.

“A AG de dia 23 de Junho de 2018 (a única actualmente convocada de forma legítima, legal e estatutária) irá decorrer conforme previsto no Altice Arena, pelas 14:00 horas”, prossegue o comunicado, acrescentando que em discussão estará, “entre outros pontos, deliberar sobre a revogação do mandato de cada um dos membros do actual Conselho Directivo”.

PUB

PUB