O mexicano Raúl Jiménez vai jogar em Inglaterra na próxima temporada. A contratação foi oficializada pelo Wolverhampton Wanderers, emblema comandado por Nuno Espírito Santo que esta época garantiu a promoção à Premier League.

No seu site oficial, o Benfica deu alguns detalhes sobre o negócio: é um empréstimo válido até ao final da época 2018-19. Jiménez chegou à Luz em 2015, proveniente do Atlético de Madrid, e jogou três épocas ao serviço do Benfica.

Pertence ao avançado mexicano o recorde da contratação mais cara da história do futebol português: custou no total quase 22 milhões de euros aos “encarnados”. Um investimento que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, defendeu, numa entrevista à TVI em Setembro de 2016, na qual perspectivou que Jiménez viesse a transformar-se em breve na “transferência mais cara do futebol português”.

Raúl Jiménez foi perdendo espaço na equipa comandada por Rui Vitória. Em 2017-18, apesar de ter sido utilizado em 43 encontros, foi titular apenas dez vezes e marcou oito golos. O avançado encontra-se na Rússia com a selecção mexicana para disputar o Mundial 2018.

