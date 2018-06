Estava previsto que a exposição de Anish Kapoor em Serralves, um dos grandes nomes da escultura contemporânea, servisse para anunciar o Verão no museu de arte contemporânea do Porto, com a inauguração marcada para 21 de Junho, primeiro dia da estação quente. Mas as obras do artista indo-britânico só serão instaladas no parque e nas salas do museu nos primeiros dias de Julho, não havendo ainda uma data definitiva para a inauguração da exposição Works, Thoughts, Experiments com curadoria de Suzanne Cotter, a australiana que foi até ao final do ano passado directora do Museu de Serralves.

A nova data, segundo o Museu de Serralves, “está dependente da agenda do artista”, como explicou ao PÚBLICO Fernando Rodrigues Pereira, assessor de imprensa da instituição. Suzanne Cotter, que espera que o adiamento seja apenas de duas semanas, disse que talvez tenham sido demasiado ambiciosos quando marcaram a data de inauguração, porque estas novas grandes esculturas de Kapoor “são tecnicamente muito complexas e precisam de mais alguns dias para ficarem terminadas”.

“Cinco delas” – acrescenta a actual directora do museu Mudam do Luxemburgo – “estarão colocadas no exterior, o que só aumenta o desafio”. E, adianta Suzanne Cotter, com as esculturas têm uma escala arquitectónica, "temos de ter toda a confiança nelas, requerendo a sua construção toda a atenção”. Dentro do museu, haverá ainda outra grande peça de Kapoor, bem como cerca de 40 modelos e maquetas, com obras que vão desde 1992 até ao presente.

O nome de Anish Kapoor foi anunciado na apresentação da programação em Janeiro, altura em que o artista visitou a instituição, como a grande exposição que marcaria o Verão de Serralves e duraria até Janeiro. Kapoor é conhecido pelas suas obras de forma abstracta de grande escala, que questionam os limites da escultura, como o Cloud Gate, que fez em 2006 para um parque na Baixa de Chicago.

