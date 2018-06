A produtora Universal Pictures divulgou esta sexta-feira o trailer do filme First Man, cuja acção se centra nos desafios pessoais e profissionais de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar a Lua, entre os anos de 1961 e 1969. O papel do astronauta está entregue ao actor Ryan Gosling, e Claire Foy é a actriz escolhida para representar a mulher de Armstrong, Janet.



A longa-metragem foi realizada por Damien Chazelle, que venceu o Óscar de Melhor Realizador em 2017 com La La Land — Melodia do Amor, o mesmo filme com que Ryan Gosling estava nomeado para o Óscar de Melhor Actor. A narrativa desenrola-se a partir de uma adaptação do livro de James R. Hansen, First Man: The Life of Neil A. Armstrong (O Primeiro Homem: A vida de Neil A. Armstrong), publicado pela primeira vez em 2005, ainda antes da morte do astronauta (2012).