O inquérito-crime que está a apurar responsabilidades nas mortes ocorridas no incêndio de Pedrógão Grande possui, neste momento, dez arguidos, avançou o semanário Expresso e confirmou o PÚBLICO junto de fonte judicial. Os novos quatro arguidos, cuja identidade ainda não se conhece, são pessoas com responsabilidades na limpeza das chamadas faixas de contenção junto a vias rodoviárias onde ocorreram mortes.

Fonte ligada à investigação explicou ao PÚBLICO que este é um inquérito complexo, que o Ministério Público pretende terminar, no máximo, até final das férias judiciais, que acabam no fim de Agosto.

O último balanço feito pela Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra sobre este processo, datado do início de Maio, contabilizava seis arguidos. Dois eram funcionários da empresa Ascendi, que tem a subconcessão de estradas do Pinhal Interior e, por isso, a responsabilidade da gestão e manutenção de uma ampla rede rodoviária, que inclui a limpeza do mato em redor da Estrada Nacional 236-1, onde morreram mais de 30 pessoas. Isso mesmo foi confirmado pela empresa.

Da parte operacional, foi ainda constituído arguido o comandante distrital de Leiria, Sérgio Gomes, avançou então o Expresso. Até ao final de Abril o inquérito tinha apenas dois arguidos: Mário Cerol, segundo comandante distrital de Leiria, e Augusto Arnaut, comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande.

De acordo com a procuradoria distrital, os crimes que podem estar em causa são homicídio por negligência e ofensas corporais também por negligência.

