O líder do PSD, Rui Rio, destacou esta segunda-feira o potencial do sector do turismo na Guiné-Bissau, salientando que com estabilidade no país os empresários portugueses podem vir a ter um "papel importante".

PUB

"Portugal tem neste momento um conhecimento muito profundo na área do turismo, é o sector que mais está a crescer em Portugal, há bons empresários na área do turismo em Portugal que terão também necessidade de expandir as suas actividades e a Guiné-Bissau é efectivamente um país com esse potencial e onde os empresários portugueses podem vir a ter um papel importante", afirmou Rui Rio.

O líder do PSD falava em Bissau, onde se encontra a realizar uma visita de três dias, após uma audiência com o Presidente guineense, José Mário Vaz. Nas declarações aos jornalistas, Rui Rio afirmou que está disponível para "convencer empresários portugueses a investir na Guiné-Bissau", mas, disse, é necessário estabilidade.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Para nós é muito importante que a Guiné-Bissau consiga encontrar a estabilidade política que tem vindo a encontrar, uma vez que para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, o investimento, particularmente o investimento estrangeiro, é fundamental", disse.

Rui Rio, que iniciou no domingo uma visita a Bissau para participar nas comemorações do 10 de Junho, vai reunir-se ainda hoje com empresários portugueses e com o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.

Na terça-feira, último dia de visita, o presidente do PSD vai ter um encontro com o presidente do parlamento guineense, Cipriano Cassamá, e com representantes do Partido de Renovação Social (PRS) e Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

PUB