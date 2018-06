O dirigente comunista Vasco Cardoso anunciou esta segunda-feira que o PCP vai apresentar iniciativas legislativas próprias para baixar o preço dos combustíveis, além de pedidos de audições urgentes na Assembleia da República ao ministro da Economia e a outros responsáveis.

"O PCP considera que é necessário e possível reduzir no imediato o preço dos combustíveis e tomará as iniciativas legislativas necessárias à sua concretização. Desde logo, pondo fim à dupla tributação do IVA, que incide sobre o gasóleo e a gasolina, mas também exigindo do Governo a não aplicação do chamado adicional ao Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), assegurando a neutralidade fiscal com que se comprometeu", disse.

O membro da comissão política do Comité Central do PCP falava em conferência de imprensa, na sede do partido em Lisboa, e adiantou que o grupo parlamentar vai requerer audições parlamentares ao ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral; ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes; e à Autoridade da Concorrência, presidida por Margarida Matos Rosa.

Esta é uma matéria em que o CDS tem insistido com frequência - Assunção Cristas chegou a levar a cabo, em Janeiro de 2017, uma acção política numa bomba de gasolina lisboeta para mostrar que a "austeridade não acabou".

Na sexta-feira, os centristas anunciaram inclusivamente uma iniciativa legislativa para eliminar o denominado imposto adicional sobre a gasolina e o gasóleo, criado em 2016 pelo actual Governo, quando os preços do petróleo atingiram níveis historicamente baixos. O objectivo do imposto era o de compensar as perdas de receita em sede de IVA através de um mecanismo de actualização trimestral, tendo em conta as cotações internacionais do preço do petróleo, o qual aumentou entretanto.

"O Governo falhou na promessa que fez e, por isso mesmo, o CDS quer baixar a factura dos combustíveis para os portugueses. No próximo dia 21 não vamos ficar só por conversas ou reclamações, vamos levar ao parlamento uma iniciativa legislativa para eliminar esta sobretaxa", anunciou Pedro Mota Soares, deputado do CDS.

Mota Soares falava aos jornalistas para comentar a conclusão da Autoridade da Concorrência de que "os custos de política fiscal" tiveram "maior peso nos preços de venda ao público dos combustíveis rodoviários", implicando um aumento de "56% no gasóleo e 26% na gasolina desde 2004".

