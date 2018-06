O helicóptero de ataque inicial aos fogos florestais já se encontra na Madeira, mas só estará sob a alçada do Serviço Regional de Protecção Civil a partir de sexta-feira, confirmou esta segunda-feira o presidente daquele organismo, coronel José Dias.

PUB

"Ele está a ser montado e entrará ao serviço a partir do dia 15 de Junho e até 15 de Outubro tal como está contratualizado", referiu.

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou a 24 de Maio o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) para 2018 que, pela primeira vez, dispõe de um helicóptero de ataque inicial.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O POCIF vigorará entre os dias 15 de Junho e 15 de Outubro, podendo este período ser prolongado.

O dispositivo do POCIF 2018 contará pela primeira vez com um helicóptero de ataque inicial (HEATI), com a respectiva equipa helitransportada, baseados na sede do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

A 31 de Agosto de 2017, o Conselho do Governo Regional aprovou, na sequência de um relatório do Ministério da Administração Interna, a utilização de meios aéreos no combate a incêndios em áreas florestais e urbanas na região entre 15 de Junho e 15 de Outubro de cada ano, pelo preço de 1,2 milhões de euros, suportado pelo Orçamento Regional.

PUB