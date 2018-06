Desvio das Atenções

Os casos polémicos em Portugal, sucedem-se como se não houvesse amanhã e nós enquanto povo pacífico aceitamos tudo, como se aquilo que acontece nesse país não nos dissesse respeito.

Temos um ex-bancário (Jardim Gonçalves) a auferir de reforma 170 mil euros mensais, temos ex-ministros que enriquecem em troca de favores, temos o presidente da eléctrica que ganha cinquenta e duas vezes mais do que os trabalhadores, temos o financiamento aos bancos que derivam dos impostos pagos pelos cidadãos, um outro presidente de uma empresa de serviços de correspondência aumenta o seu vencimento em 110 por cento, e os casos de corrupção, em que na maioria das vezes os seus autores ficam impunes.

Paralelamente a estes, temos um país onde o futebol, e as novelas, bem como casos pontuais, são como que entretenimento para desviar as atenções de casos que nos envergonham enquanto povo, e são um entrave à evolução de um país, inviabilizando a capacidade de se oferecerem melhores condições de vida aos cidadãos, em que os governantes criam leis susceptíveis de ser interpretadas em benefício de uns e prejuízo de outros.

Américo Lourenço, Sines

A Europa entre dois fogos

Antes de mais uma evidência e uma convicção: sou europeu e europeísta. E convém afirmá-lo alto e bom som num momento em que a Europa se encontra entre dois fogos, em ambos com culpas próprias, ou melhor, de quem a vai "gerindo". Faço a distinção pois a União Europeia em si mesma não tem culpa nenhuma nenhuma que, começada que foi por cidadãos bem intencionados e com valores benévolos, tenha caído nas mãos de quem só vê "cifrões" nem que que para isso tenha de "vender a alma ao diabo". E vende-a todos os dias quando não toma medidas contra gente como Viktor Orbán (primeiro-ministro húngaro) e o grupo de Visegrado (integrado por Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia) que, aproveitadores nos dinheiros que recebe de Bruxelas, renegam todo o Estado de Direito e assim cumprem "velhos hábitos" que lhe ficaram do Leste de antanho, misturados com tiques de "novos Hitler". A coisa já vai em Itália e... o Mediterrâneo é só um mar.

Três artigos no PÚBLICO, de Rui Tavares, Manuel Soares e Francisco Assis, mostram bem de como muitos (demasiados) cidadãos vão "falando mal" da Europa, sem verem aquilo que de bom ela tem em muitos avanços do quotidiano, que existem mas não fazem parangonas. Estejamos atentos e denunciemos todos os dias essa "tenaz" em que a Europa se deixa apertar dentro de si própria. Recordando ainda que os braços dessa "tenaz" vão mais além, nas mãos dois autocratas da mesma bitola moral como são o russo Vladimir Putin e o norte-americano Donald Trump.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

