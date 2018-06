Seis corpos foram encontrados no domingo numa praia perto do teleférico do Pão de Açúcar, uma das principais atracções turísticas do Rio de Janeiro, no Brasil, informam os bombeiros.

Os cadáveres "estavam presos nas rochas, na costa", disse um porta-voz citado pela agência AFP. A polícia abriu uma investigação mas ainda não revelou as causas das mortes.

Confrontos entre gangues de narcotraficantes e polícias eclodiram na sexta-feira nesta área inacessível, localizada perto dos enormes rochedos do Pão de Açúcar. A intensidade dos disparos foi tal que resultou numa interrupção temporária do teleférico. A polícia militar do Rio confirmou que realizou uma operação nas favelas no bairro do Leme, uma área turística no Sul da cidade, perto da famosa praia de Copacabana.

Os membros dos gangues armados fugiram para a floresta e, aparentemente, dirigiram-se para a costa do Pão de Açúcar, perseguidos por polícias em jet skis e helicópteros. Seis armas pertencentes aos traficantes foram apreendidas, informa a polícia.

