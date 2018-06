O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, deu ordens para que o porto de Valência receba o navio Aquarius, que foi recusado por Itália e Malta, e que tem a bordo mais de 600 migrantes e refugiados.

“É nossa obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma as obrigações do direito internacional”, disse Pedro Sánchez, num comunicado citado pelo El País.

A autarca de Barcelona, Ada Colau, e o presidente da câmara de Valência, Joan Ribó, já se tinham oferecido para acolher estes refugiados. Colau disse que “antes de mais é preciso salvar as vidas humanas”, enquanto Ribó destacou o papel de Valência como “cidade refúgio” e considerou “absolutamente desumano que se deixe um barco à deriva nesta situação”.

O navio da ONG alemã SOS Mediterrâneo está no Mediterrâneo com 629 migrantes a bordo, depois de Itália ter anunciado que todos os portos italianos estavam fechados à embarcação. Várias cidades italianas, como Palermo, Nápoles, Messina e Régio de Calábria, afirmaram-se prontas para receber o navio, mas tratou-se de uma posição essencialmente política, uma vez que o controlo dos portos é feito pela Polícia Marítima, que depende do Ministério dos Transportes.

Esta foi a primeira prova de que Matteo Salvini não vai ceder no que toca à sua política de imigração. No domingo, o ministro do Interior afirmou que todos os portos italianos estavam fechados à embarcação de resgate Aquarius. Salvini escreveu uma carta ao Governo maltês, informando que o barco se encontrava a 43 milhas náuticas de Malta (quase 80 quilómetros), razão pela qual deveria atracar no porto de La Valeta.

O Governo maltês rejeitou o pedido, defendendo-se: a lei internacional requer que os migrantes sejam levados para portos italianos. Malta rejeita a responsabilidade dizendo que a operação de socorro decorreu nas águas internacionais da Líbia e que, por isso, o navio está sob jurisdição italiana. O executivo maltês acrescentou ainda que esta era parte de uma operação de resgate comandada pelo centro de salvamento de Roma. Por isso, “Malta não é a autoridade competente nem coordenadora neste caso. Malta vai cumprir as leis prevalecentes”, disse um porta-voz do Governo à AFP.

De acordo com a SOS Mediterrâneo, o Aquarius tem a bordo 629 migrantes, incluindo 123 menores não acompanhados, 11 crianças e sete mulheres grávidas. Os menores têm entre 13 e 17 anos e vêm da Eritreia, do Gana, da Nigéria e do Sudão, conta uma jornalista a bordo, Anelise Borges, da Euronews e da NBC, no Twitter. Cerca de 400 desses migrantes foram resgatados pela Marinha italiana, antes de serem transferidos para o Aquarius, escreve a BBC. As 600 pessoas a bordo foram resgatadas em seis operações de socorro diferentes.

