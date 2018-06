O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou em Espinho o lançamento de um concurso público para escolher o empreiteiro que fará a renovação de um troço de 15 quilómetros da linha do Norte entre aquela cidade e Gaia. Há 30 anos uma RIV (Renovação Integral de Via) era um acto de gestão corrente da velha CP (antes da criação da Refer, hoje Infraestruturas de Portugal), enquadrada num plano regular de manutenção pesada das vias férreas, mas hoje em dia, como se viu esta segunda-feira, o concurso para esse tipo de obras tem direito a anúncio ministerial e até é apresentado como uma operação de modernização.

O projecto, estimado em 49 milhões de euros, resume-se a um trabalho de manutenção periódicos para reposição dos parâmetros geométricos da via, sendo substituídos os carris, as travessas e o balastro, mas sem quaisquer ganhos em termos de velocidade. Na prática, serão trabalhos de manutenção pesada que se destinam a repor os níveis de segurança e qualidade da via, os quais estavam num ponto de degradação tão elevado que um relatório da Infraestruturas de Portugal considerava este troço como um dos piores da rede ferroviária portuguesa.

É, aliás, por esse motivo que a CP vai reduzir a velocidade dos seus comboios neste troço, esperando-se um agravamento do tempo de percurso entre oito a dez minutos entre Lisboa e o Porto nos comboios mais rápidos. Contudo, quando começaram as obras – previsivelmente dentro de 18 meses – é possível que os comboios venham ainda a sofrer mais afrouxamentos.

Além da renovação da via, o projecto prevê também a eliminação de 18 passagens de nível (rodoviárias e pedonais) através da construção de 16 desnivelamentos, o alteamento e alargamento de plataformas de acesso de estações e apeadeiros, bem como a alteração de espaços das estações de Granja e Vila Nova de Gaia. Com vista a aumentar a capacidade dos comboios de mercadorias, está ainda prevista a criação de duas vias de resguardo com 750 metros.

As obras deverão começar em Junho de 2019, mas só entre Espinho e Gaia. Entre Ovar e Espinho será preciso esperar pelo segundo semestre de 2019 para ser lançado o concurso público a fim de que as obras tenham início em meados de 2020.

Segundo o Plano de Investimentos Ferroviários Ferrovia 2020, anunciado em Fevereiro de 2016 pelo mesmo ministro Pedro Marques, a totalidade do troço Ovar – Gaia deveria ter a contratação terminada no terceiro trimestre de 2017 para começar as obras no final desse ano. Na calendarização então apresentada, as obras estariam concluídas em Junho de 2019. Agora, o troço Espinho – Gaia poderá estar concluído em finais de 2020 e o Ovar – Espinho em 2021.

No entretanto, há pequenos investimentos que mitigam o mau estado da infraestrutura na parte norte da Linha do Norte. Atualmente está já em curso uma empreitada de sinalização electrónica e telecomunicações entre Ovar e Gaia, no valor de 18 milhões de euros, e decorre uma renovação integral de via num troço de cinco quilómetros entre Valadares e Gaia.

