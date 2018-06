Uma mulher com 73 anos morreu esta segunda-feira atropelada numa passadeira da zona do Campo Alegre, no Porto, disseram à Lusa fontes policiais e do socorro. Segundo a PSP, o acidente ocorreu "numa passadeira sem semáforos".

Apesar das manobras de reanimação, a vítima morreu no local, referiu, por seu lado, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta foi dado às 12h18 e para o local foram destacados um motociclo do INEM, uma ambulância, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santo António.

