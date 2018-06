Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta segunda-feira na antiga cocheira (garagem de locomotivas e carruagens) da estação de Vila Real de Santo António. O fogo foi dado por extinto às 18h47. Contudo, os bombeiros ainda não entraram no edifício que está em risco de ruir.

No seu interior estavam guardados veículos ferroviários destinados ao Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento. Trata-se de carruagens de madeira da antiga Companhia dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste das primeiras décadas do século XX. Estas carruagens encontravam-se em bom estado de conservação. Como as autoridades ainda não conseguiram entrar dentro do edifício, não é ainda conhecida a dimensão dos danos.

