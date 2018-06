Para um jogo de futebol é apenas necessário ter uma bola de futebol (ou algo que faça as vezes de uma), um campo improvisado e uma mão-cheia de gente com vontade de se divertir. A poucos dias do início do Mundial, os repórteres da Reuters foram à procura do futebolistas locais, e trouxeram imagens do Quénia à Escócia e do Chile à Rússia.

De partidas disputadas com botas de esqui no meio da neve alpina, em Itália, a jogos no meio de uma plataforma flutuante numa vila costeira tailandesa, há uma coisa que une todos estes futebolistas: a vontade de jogar.