A autoridade tributária recusa-se a dar informação a particulares sobre a identificação de proprietários de terrenos ou casas, que consta da matriz, mesmo quando o objectivo seja pedir a sua limpeza, para evitar risco de incêndio, avança o Jornal de Negócios (conteúdo fechado), na edição desta segunda-feira,

Ao contrário da matriz, o acesso ao registo predial é livre, mas essa informação está muitas vezes desactualizada, por falta de registo de vendas, doações ou por falta de partilhas.

O jornal cita uma informação vinculativa: as Finanças entendem que não há um interesse directo, pessoal e legítimo nos casos em que alguém pede informação constante da matriz predial para poder contactar os proprietários de um imóvel, seja para comprar, seja para pedir a sua limpeza, que passou a ser obrigatória em várias situações.

No pedido que esteve na base da informação vinculativa, o proprietário de um prédio pretendia saber se tinha legitimidade para aceder à informação sobre o proprietário de outro prédio, que confrontava com o seu, com vista à sua aquisição ou pedir a sua limpeza.

Anda de acordo com o jornal, para o Fisco o interesse do particular é “meramente eventual”, e os dados sobre imóveis “são susceptíveis de revelar a situação tributária dos contribuintes”.

