O médio Peter Etebo, que faz parte da selecção nigeriana de futebol que vai disputar o Mundial 2018, vai jogar no Stoke City, que o contratou ao Feirense por 7,2 milhões de euros, anunciaram nesta segunda-feira os dois clubes.

"O médio de 22 anos, que será membro da equipa da Nigéria na Rússia, assinou um contrato de cinco anos, após os potters pagarem aos portugueses do Feirense 7,2 milhões de euros", anunciou esta segunda-feira o clube, despromovido esta temporada ao segundo escalão do futebol inglês.

O clube de Santa Maria da Feira também confirmou a transacção do médio de 22 anos, que chegou ao clube em 2015/16 e fez um total de 52 jogos (nove golos) pelo emblema, antes de ser emprestado, na segunda metade de 2017/18, aos espanhóis do Las Palmas (12 jogos). "A transferência de Etebo para o Stoke City passa a ser a maior de sempre da história do CD Feirense, batendo o recorde da venda de Vaná para o FC Porto", revelaram os "fogaceiros", em comunicado.

O Feirense agradeceu ainda "o empenho com que defendeu esta camisola e o profissionalismo que demonstrou em todos os momentos", desejando a Etebo "as maiores felicidades para a sua carreira".

O Stoke destacou o facto de que o jogador escolheu o emblema da Championship "à frente de outros da Premier League e da Liga alemã" naquela que foi a primeira incursão ao mercado para a próxima temporada, de regresso ao segundo escalão. "Etebo é um médio muito móvel e enérgico e está numa excelente idade. Jogou nas divisões de topo em Portugal e Espanha e, claro, vai jogar o Mundial, o que será uma experiência fantástica para ele", destacou, citado em comunicado, o treinador Gary Rowett.

O médio nigeriano cumpriu 14 jogos pela selecção principal da Nigéria e faz parte da equipa africana que vai disputar o Mundial 2018, inserida no grupo D com Argentina, Islândia e Croácia.

