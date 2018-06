O internacional espanhol Rodrigo apontou esta segunda-feira Portugal como um dos favoritos a conseguir grandes feitos no Mundial2018 de futebol, dizendo que os portugueses têm um grupo sólido e com muita união e, por isso, um alvo a bater.

Em conferência de imprensa a poucos dias do jogo entre Portugal e Espanha, que marca a estreia das duas selecções no Mundial2018, o antigo jogador do Benfica afirmou que Portugal "a priori é o adversário a bater e há que entrar concentrados para ganhar o jogo", destacando que os portugueses são os actuais campeões da Europa e, por isso, estão entre o leque das selecções favoritas.

"Portugal é uma grande equipa, que se sente confortável a jogar em contra-ataque. Tem jogadores muito rápidos e sabem disso. Contra nós é difícil tirarem-nos a posse de bola e isso leva as equipas a jogar à defesa e no contra-ataque. Mas Portugal não deverá fazer isso, tem qualidade e vai tentar ter a bola e disputar o jogo", disse o jogador ao analisar o jogo, que será disputado em 15 de Junho, em Sochi.

Segundo Rodrigo, a grande referência de Portugal é Ronaldo, mas no último campeonato europeu os portugueses demonstraram que são mais do que um jogador e têm muita união.

Quanto ao facto de ser o jogo de estreia das duas selecções na competição, o atleta do Valência garantiu que o embate inaugural não é definitivo, afirmando que "é importante começar com o pé direito", mas lembro o exemplo como 2010, em que a Espanha perdeu com a Suíça na estreia, mas viria a sagrar-se campeã. "Só pensamos em ganhar, é o objectivo máximo, fazer um bom jogo e vencê-lo", disse.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de Junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de Junho e termina em 15 de Julho.

