O futebolista Gerard Piqué deixou mais cedo o treino matinal da selecção espanhola, realizado nesta segunda-feira, na cidade desportiva do FC Krasnodar, para o Mundial 2018, depois de se ter magoado no joelho esquerdo.

No treino de preparação para o primeiro jogo da selecção espanhola no Mundial, que será frente a Portugal, na sexta-feira, em Sochi, o defesa do FC Barcelona magoou-se numa disputa de bola e não conseguiu continuar.

O médio David Silva também deixou o treino antes do final, devido a constrangimentos de nível físico.

No Mundial 2018, que se disputa de 14 de Junho a 15 de Julho, a Espanha, treinada pelo ex-portista Julen Lopetegui, integra o Grupo B, juntamente com Marrocos e Irão, além da equipa das "quinas".

