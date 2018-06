O antigo internacional francês Patrick Vieira, campeão do Mundo em 1998 e da Europa em 2000, vai suceder a Lucien Favre como treinador do Nice, anunciou nesta segunda-feira o clube da Liga de futebol de França.

Patrick Vieira, de 41 anos, que orientava o New York City FC (do campeonato de futebol dos Estados Unidos e do Canadá), assinou um contrato de três anos com o Nice, equipa que terminou no oitavo lugar a I Liga gaulesa de 2017/18. Formado nas camadas jovens do Cannes, clube pelo qual se estreou como profissional em 1993, Patrick Vieira representou, entre outros, AC Milan (1995/96), Arsenal (1996/2005), Juventus (2005/06), Inter Milão (2006/10) e Manchester City (2010/11).

O ex-capitão da selecção francesa, que representou por 107 vezes, começou a sua carreira de treinador nas camadas jovens do Manchester City (sub-19 e sub-21), antes de se comprometer com New York City FC, que tem o mesmo dono do clube inglês. O antigo médio Patrick Vieira conquistou três títulos de campeão de Inglaterra, pelo Arsenal (1997/98, 2001/02 e 2003/04), e três de Itália, pelo Inter (2006/07, 2007/08 e 2008/09), para além de várias Taças e Supertaças de ambos os países.

Patrick Vieira, que deverá ser apresentado ainda esta segunda-feira, em conferência de imprensa, deixou o New York City FC, segundo classificado da Conferência Leste da MLS, após o empate a 1-1 verificado sexta-feira frente ao líder Atlanta.

