O espanhol Rafael Nadal e a romena Simona Halep mantiveram esta segunda-feira a liderança dos rankings mundiais de ténis, após terem vencido Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada.

PUB

Vencedor pela 11.ª vez em Paris, Nadal continua no topo da hierarquia masculina, à frente do suíço Roger Federer, que abdicou da temporada de terra batida, e do alemão Alexander Zverev, eliminado nos quartos-de-final de Roland Garros. Eliminado nas meias-finais por Nadal, o argentino Juan Martin del Potro subiu ao quarto lugar, a sua melhor posição desde Fevereiro de 2014, enquanto o austríaco Dominic Thiem, finalista vencido, subiu ao sétimo lugar.

Entre os portugueses, João Sousa subiu um lugar para o 48.º posto, apesar de ter sido eliminado na primeira ronda em Paris, enquanto Gastão Elias caiu para 118.º e Pedro Sousa para 127.º.

PUB

No sector feminino, depois de vencer o seu primeiro "major", Halep manteve-se à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki e da espanhola Garbine Muguruza, enquanto a norte-americana Sloane Stephens, finalista vencida em Paris, ascendeu seis lugares para o quarto posto. Inês Murta consolidou o seu estatuto de número um portuguesa, ao subir 12 posições para o 605.º lugar, 19 à frente de Michelle Larcher de Brito.

PUB